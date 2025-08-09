EXILE一族の16人組「THERAMPAGE」の陣（31）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。新幹線で出会ったまさかの人物を明かした。「偶然出会ったスゴい人」というトークテーマで、陣は「僕、品川から新幹線乗った」と新幹線で出会ったことがあるとした。新幹線で自身が座るはずの席に「おじさんが座ってて。後ろしか見えなかった」と男性が間違えて座っていた。席に近づき確認