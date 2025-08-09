◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽決勝東海中央ボーイズ（愛知中央）７―１松戸中央ボーイズ（千葉）（８月７日・大阪シティ信用金庫スタジアム）２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われた。松戸中央ボーイズ（千葉）は快進撃も東海中央ボーイズ（愛知中央）に敗れ準優勝だった。※※※松戸中央が過去最高の８強（２０１５年）を超える準