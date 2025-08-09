◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽準々決勝県央宇都宮ボーイズ（栃木）２―０開星中学ボーイズ（山陰）▽準決勝松戸中央ボーイズ（千葉）１０―８県央宇都宮ボーイズ（栃木）＝６回時間切れ＝（８月６日・万博記念公園野球場）２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われた。県央宇都宮ボーイズ（栃木）はベスト４に進出も準決勝で松戸中央ボーイズ（千