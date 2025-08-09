将棋日本シリーズＪＴプロ公式戦２回戦第一局（９日、ツインメッセ静岡）を前に、藤井聡太七冠（２３）が８日、対局相手の佐々木勇気八段（３１）と静岡市役所を表敬訪問した。ＪＴ杯で両者による対局は初。事前応募による観覧者抽選には、定員の１３００人に対し倍近い２５００人の応募が集まった。藤井七冠は「多くの方に申し込みいただき、大変うれしく思っています。熱戦を直に見ていただく機会、精いっぱい頑張りたい」と