¢¡¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè£µ£¶²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¢¦£³²óÀïÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎÃæ±û¡Ë£³¡½£²ÉðÂ¢Íò»³¥Ü¡¼¥¤¥º¡Êºë¶ÌÀ¾¡Ë¡Ê£¸·î£´Æü¡¦ÉÙÅÄÎÓ¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡¦¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè£µ£¶²óÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï£·Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÉðÂ¢Íò»³¥Ü¡¼¥¤¥º¡Êºë¶ÌÀ¾¡Ë¤ÏÈÓÌîÌ÷Åµ´ÆÆÄ¤¬£±Æü¤Ë»àµî¤¹¤ëÈáÊó¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ê³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢£³²óÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Åì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎÃæ±û¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¢¨