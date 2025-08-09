卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は8日、神奈川県の横浜BUNTAIで女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング9位の大藤沙月（ミキハウス）は同41位のチ・ミンヒョン（オーストラリア）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利し2回戦進出を決めた。 ■昨年仏大会の快進撃で飛躍 大藤は昨年日本選手では初めて「WTTチャンピオンズモンペリエ」を制し、同シリーズ優勝を果たしトップ選手へ進化を遂げた。