9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の4万2290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42967.27円ボリンジャーバンド3σ 42290.00円9日夜間取引終値 42141.64円ボリンジャーバンド2σ 41820.48円8日日経平均株価現物終値 41316.02円ボリンジャーバンド1σ 41314.00円5日移動平均 41060.00円一目均衡表・転換線 4076