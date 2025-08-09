9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント高の3049ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3117.38ポイントボリンジャーバンド3σ 3049.00ポイント9日夜間取引終値 3044.99ポイントボリンジャーバンド2σ 3024.21ポイント8日TOPIX現物終値 2995.60ポイント5日移動平均 2972.61ポイントボリンジャーバンド1σ 2966.00