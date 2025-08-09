9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の788ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 804.61ポイントボリンジャーバンド3σ 788.01ポイントボリンジャーバンド2σ 788.00ポイント9日夜間取引終値 780.53ポイント8日東証グロース市場250指数現物終値 779.20ポイント5日移動平均 771.40ポイント