◆バレーボール◇東海中学総体▽男子１回戦ＩＺＵＬＵ２−０久居東▽同２回戦ＩＺＵＬＵ２−０笠松ウィングス（８日・エコパアリーナ）１、２回戦が行われた。男子は静岡県王者のＩＺＵＬＵが２試合連続ストレート勝ちで初の全国に王手をかけるなど、４強を静岡県勢が独占した。女子は県を制した西遠女子が２試合とも快勝し、２年連続の全国出場にあと１勝と迫った。９日は準決勝、決勝と全国大会出場決定戦が行われ、上