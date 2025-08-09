雨の地域が多そうな三連休初日。お天気に恵まれない日こそ、お気に入りのアイテムを使ったおしゃれの力を借りて、気分を高めて♪8月9日(土)のおすすめコーデをご紹介します。Tシャツ×ドットスカートのこなれ感あるモノトーンでお出かけ♪出典: 美人百花.com夏のスタメンであるTシャツはほどよく地厚なタイプを選ぶと、高級感が出てカジュアルになりすぎないのでおすすめ。オーガンジー素材のドットスカートを合わせれば、こなれ