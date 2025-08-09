今日9日は九州で、10日(日)から12日(火)は九州北部から北陸を中心に大雨となるでしょう。大雨により通行止めや速度規制など道路への影響がでる恐れがあります。冠水した道路を走行するのは危険ですので、避けるようにしてください。九州〜近畿は道路への気象影響リスク大今日9日は前線が九州から本州の南岸沿いに延びています。前線は今日9日の朝にかけて停滞しますが、その後は12日(火)頃にかけて次第に北上し、大雨のエリアが西