「私は16歳でした」【96歳】自分で選んだTシャツ姿ですっと立ち、96年間の人生を語る森田さん1945年8月9日に長崎に投下された原子爆弾で家族を失い、自らも被爆した森田富美子さん（96）は、最初にこう言った。封印してきた向き合うのが困難な記憶を、それでも森田さんはどうにか語ろうとする。96歳となり、娘・京子さんとの共著『わたくし96歳 #戦争反対』で振り返った記憶とは――。森田富美子さん©︎文藝春秋