夏から秋にかけて、全国では様々な祭りがあり、露店（以下、テキヤ）の人たちも稼ぎ時である。そんな折、2025年8月2日、とあるユーザーがXにて〈地元の祭きたら「仙台牛タン800円」 でも買ったら豚タンだった 良い商売してるね、客舐めてんな〉という投稿が話題を呼んだ。確かにテキヤの中には、グレーな商売をする者も少ないが、それが全部ではない。むしろ、真っ当に商売に励む者もたくさんいるはずで、その事実を見過ごしている