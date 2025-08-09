超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #1』が8月8日に配信。出演した学生がスターバックスコーヒーの店舗における顧客満足度アップに貢献したことをアピールした。【映像】大手企業が「不器用に見えるお転婆娘」と評価した瞬間同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業が