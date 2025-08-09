実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #18』が8月8日に配信。「交渉術」について議論した。【映像】古舘伊知郎の「名言」が飛び出した瞬間株式会社イクタ代表取締役社長 宮田浩史氏は「根回しこそが交渉」と主張した。「例えば社内でも前もって『実はこういうことをやりたい』などとアイデアを投げておいて、実際に刈り取る時に『皆さんどう思いますか？』