米ドル紙幣【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比62銭円安ドル高の1ドル＝147円70〜80銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1639〜49ドル、171円94銭〜172円04銭。米長期金利の上昇を手掛かりに日米金利差の拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。