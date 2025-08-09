【ワシントン＝中根圭一】国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に３月から長期滞在していた宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の大西卓哉さん（４９）ら日米露の宇宙飛行士４人は８日午後６時１５分（日本時間９日午前７時１５分）、米スペースＸの宇宙船クルードラゴンに搭乗して地球への帰還を始めた。クルードラゴンは９日午前（同１０日未明）、米カリフォルニア州沖に着水する予定だ。大西さんのＩＳＳ滞在は２回目。４月に日本