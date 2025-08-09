なぜ「358」はこんなに人気？ ナンバープレートに隠された「幸運の秘密」クルマのナンバープレートといえば、4桁の数字を自分の好みで選べる「希望ナンバー制」が広く知られています。近年、特に注目を集めているのが「358」というナンバー。【画像】「えぇぇ！」これが「幸運になれるナンバー」です！（30枚以上）全国的に人気を博し、ついに全国抽選対象希望番号に昇格することになりました。なぜこの数字がそれほど人気