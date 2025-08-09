元プロレスラーで「格闘王」と呼ばれる前田日明氏（66）が3日放送のテレビ東京系「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」にVTR出演。「ディック・フライ踏みつけ事件」の真相について語った。1994年7月14日、リングス大阪大会でのディック・フライ（オランダ）戦。当時35歳の前田氏は関節技を極めてフライに一本勝ち。その後、ダウンしているフライを右足で豪快に踏み付けた。この暴挙に相手セコンドが飛び出し