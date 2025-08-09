伊東純也、中村敬斗、関根大輝が所属するスタッド・ランス。今夏もプレシーズンツアーで来日するなど日本とのつながりを強めてきたクラブだが、フランス2部リーグへの降格が決まってしまい、日本代表トリオの去就が注目されている。特にサムライブルーの主力でもある32歳の伊東と25歳の中村は移籍が噂されている。スタッド・ランスは11日にアミアンとの2部開幕戦が控えているが、『Journal L'Union』によれば、よほどのことがない