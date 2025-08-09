日本企業DMMが保有するベルギー1部のシント＝トロイデン。谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアン、畑大雅、松澤海斗、後藤啓介と日本人7人が在籍している。そのシント＝トロイデンは、8日のデンダー戦に2-0で勝利。後半8分には伊藤が開幕3試合連続ゴールとなる得点を叩き出した。味方の落としを冷静な左足ダイレクトシュートで流し込むと味方とともに喜びを分かち合っていた。昨季はプレーオフの末になんとか1部に