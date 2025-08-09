8日、ベルギー1部ウェステルローは、FC東京から木村誠二を獲得したと発表した。FC東京も完全移籍を発表しており、木村はこのようなメッセージを出している。「期限付きで他のクラブに移籍していた期間もありましたが、中学1年生から約11年間、ずっとFC東京の選手としてサッカーをしてきました。今回は完全移籍になるので、初めてFC東京という肩書きが完全に外れることになります。これまでたくさんの応援をありがとうございました