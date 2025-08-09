主演のドラマが伸び悩んでいる女優でモデルの本田翼（33歳）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系のドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』が放送中だが、かなり危機的状況を迎えている。7月1日にスタートし初回の平均世帯視聴率は月曜午後11時スタートの深夜枠ということもあって2.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）。8日の第2話は2.1%､15日の第3話は2.3%でまだ2%をキープ。しか