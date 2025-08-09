現地８月８日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の開幕戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属する昇格組のバーミンガムが、プレミアリーグから降格してきたイプスウィッチとホームで対戦。55分に先制したものの、後半アディショナルタイムにPKで追いつかれ、１−１のドローに終わった。今夏にレンヌから移籍してきた注目のFW古橋は、MFの岩田とともに先発出場。公式戦デビューを飾る。すると前半７分、