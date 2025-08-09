このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。仕事でも学校でも、グループで1つの課題を越えていかなければいけない時、上手に役割分担ができるとスムーズに問題が解決しますよね。しかし、グループでの作業では誰しもが自分の得意分野に携わ