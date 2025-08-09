全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。重量挙げ女子４５キロ級で、小林の川崎琉愛選手（３年）が優勝した。川崎選手は「これまでのメダルの中で一番重い。最後はバーベルがとても重く感じ、挙げられないかもと不安な気持ちになったが、仲間の応援で踏ん張れた」と喜びを語った。