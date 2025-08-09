【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は８日、ロシアのプーチン大統領との対面での米露首脳会談について、１５日に米アラスカ州で開催すると発表した。自身のＳＮＳに投稿したもので、「詳細は追って知らせる」とした。