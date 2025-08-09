ウクライナの停戦をめぐって、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談が、来週15日にアメリカのアラスカ州で行われることになりました。【写真を見る】米ロ首脳会談8月15日アラスカで開催トランプ氏SNSで表明第二次トランプ政権で初 ロシアのウクライナ侵攻から米ロ首脳が対面で会談するのは初トランプ大統領は8日自身のSNSに、プーチン大統領と8月15日にアメリカのアラスカ州で首脳会談を行