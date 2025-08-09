「帰れない探偵」［著］柴崎友香今から十年くらいあとの話、と前置きされて始まるのは、故郷の国を離れ探偵として身を立てる「わたし」の一風変わった冒険譚（たん）。探偵を主人公にした小説は数多（あまた）あれど、彼女のように「帰れない」状態にある探偵は珍しいだろう。念願叶（かな）って構えた自宅兼事務所がある日路地ごと消え失せてしまったのだ。家だけでなく彼女は国にも帰れない。探偵教育を受けるため十年前に離