「水脈を聴く男」［著］ザフラーン・アルカースィミーオマーンという国。どれだけの読者が、知っているだろう。アラビア半島の東南端、インドを向いてアラビア湾に突き出した、砂漠と2千〜3千メートル級の山脈に覆われた土地。隣国のサウジやアラブ首長国連邦に比べると、今でこそ地味なアラブの産油国だが、17世紀中葉から19世紀末まで、東アフリカにまで広がる広大な海洋帝国として、ポルトガルやイギリスと覇を競った。