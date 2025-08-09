「男女賃金格差の経済学」［著］大湾秀雄2023年時点での国際比較によれば、フルタイムで働く日本の女性の賃金は男性より22%低く、欧米のどの国より格差が大きい。もちろん改善傾向にはあり、60年ごろには格差はなくなりそうだという。しかしそれでは遅すぎるというのが本書の出発点だ。経営者たちは言う。「（女性管理職の）候補者がいない」「女性は昇進に関心がない」。しかしそれは、職場に存在するバイアスがもたらした