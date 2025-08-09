「不屈のひと」［著］石田陽子今年は、資本主義の興隆を最底辺で支えた女性労働者を描いた細井和喜蔵の「女工哀史」が世に出て百年。同じ年に男子普通選挙が公布され、治安維持法が施行された。その和喜蔵の妻、トシヲの評伝小説である。極貧に生まれ小学校も卒業せず女工に。墓場に寝泊まりしシラミをわかせながら職を得る。和喜蔵と出会い、女工の現実を伝え、関東大震災と労働運動家の虐殺から2人で逃げのびた。女工やカ