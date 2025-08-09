96歳の富美子さんが伝える8月9日80年前の8月9日、広島に次いで長崎に原爆が投下されました。現在96歳の森田富美子さんは、当時16歳の女学生でした。自宅から約1時間ぐらい離れた香焼島にあるトンネル状の工場で、学徒動員の仕事をしていたとき、11時2分がやってきました。“ドーンと凄まじい爆音がしたかと思うと、猛烈な爆風で全員がトンネルの奥に向かって飛ばされるように押しやられ倒れ込んだ。あらゆる物が一ヵ所にグッと集め