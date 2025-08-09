気になっている男性から「彼氏いるの？」と聞かれれば、彼氏がいないことを簡単にアピールできます。しかし実際には、物事がそんなに都合よく運ぶはずもなく、悶々とした日々を過ごしている女性もいるのではないでしょうか。そこで今回は、女性から率先して彼氏がいないことをアピールできるように、「彼氏がいないことをアピールする方法９パターン」を紹介させて頂きます。【１】「今は彼氏がいない。」と言う。彼氏がいないこと