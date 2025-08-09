武蔵嵐山ボーイズ監督の飯野靖典さんが１日、高崎市内の病院で亡くなった。５７歳。２年ぶりに出場を決めた選手権大会開幕の前日、天国へと旅立った。昨夏に大腸がんが発覚、闘病をしながら監督を務めていた。７月６日にジャイアンツカップ出場を決めた試合では監督復帰し采配を振るったが、最後の試合になった。飯野さんは東農大二で１９８５年夏の甲子園に出場、２年生で正捕手として活躍した。群馬西毛で監督を務めた後、