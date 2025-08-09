◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手先発は通算２１８勝右腕のＭ・シャーザー投手。レジェンド右腕から現役選手初の３年連続４０発を狙う。８月はここまで計６試合で２２打数９安打１本塁打２打点、打率・４０９をマーク。