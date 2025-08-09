◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽２回戦越谷（埼玉東）７―６小松（北陸）（８月３日・くら寿司スタジアム堺）２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われ、東海中央ボーイズ（愛知中央）が優勝した。２年連続２度目の出場となった越谷ボーイズ（埼玉東）は３回戦で敗れたが、昨年に続き大会２勝（昨年は８強）を挙げた。※※※越谷は２回戦