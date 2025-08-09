わずか数分で豹変した夫・健太からのメッセージは、美咲の心を深く切り裂いた。そこには、過去の不倫で「死にたい」とまで言ったはずの健太の姿はなく、軽薄な誘惑の言葉が並べられていた。再構築を選んだ美咲の努力を嘲笑うかのような健太の行動は、彼が「確信犯」であるという疑念を確信に変え、彼女を深い絶望へと突き落とす。『夫を信じきれない妻が仕掛けたハニートラップ』第4話。 夫・健太がハニートラ