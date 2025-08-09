戦時中、特攻隊の出撃基地があった鹿児島県で、その歴史を伝える男性が、福岡市の高校で講演しました。高校生たちは、多くの同世代が命令によって犠牲になった現実に、命の尊さを改めて考えました。 ■大隣健二さん（67）「日本軍は最後の手段として、戦闘機に爆弾を装着し敵戦艦に体当たりをしていく、特攻作戦を開始していきます。」福岡市東区の福岡工業大学付属城東高校で、全校生徒を前に講演したのは、大隣健二さん（67）