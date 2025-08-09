8月4日（現地時間、以下同）、イギリス公共放送局「BBC」で放送されたドキュメンタリー番組に勇敢な女性が出演した。モデルのクロエ・アイリング（28）、彼女は8年前に起きた誘拐事件の被害者だ。【写真】誘拐事件の“疑惑”へのアンサーを語ったクロエさん2017年、当時20歳でモデルだったクロエさんは写真撮影のために訪れたイタリア・ミラノのスタジオで、突然、全身麻酔薬のケタミンを注射され、スーツケースに詰め込まれた