2015年に持続可能な開発目標として採択されたSDGs。メディアで見かける頻度は減り「SDGs疲れ」の潮流にもみえますが、それは日本社会にSDGsが根付いたサインとも捉えられるようです。本稿では、ニッセイ基礎研究所の小口裕氏が、「SDGs」の検索頻度の国別データをもとに日本におけるSDGs概念の定着率について解説します。「SDGsは、今は流行らない」という声に立ち止まる理由「最近、SDGsって聞かなくなったよね」「ちょっと流行り