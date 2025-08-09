８月９日、J1リーグが各地で再開される。残り14試合。熾烈な戦いが続きそうだ。とりわけ残留争いは激しくなるだろう。18、19、20位と下位３チームが降格するが、来季はシーズン移行にともない2026年のハーフシーズンは昇格、降格がない。そのため、１シーズン半をJ2で過ごすことになり、どのクラブも例年以上に絶対回避の姿勢を強めている。さらに、泥沼の争いに、「オリジナル10」（Ｊリーグ発足当時の10クラブ）で鹿島アン