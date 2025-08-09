今から56年前の1969年8月9日、日本で初めての野外フェスティバルとして語り継がれる「全日本フォークジャンボリー」が開催された。今や伝説ともなった、この音楽イベントの舞台裏を紹介する。 【画像】日本の本格的野外フェスの原型を作った人物 アメリカでウッドストック・フェスティバルが開催された1969年8月15日よりも1週間前、日本の岐阜県では「全日本フォークジャンボリー」が開催された