7月30日に東京地裁より破産開始決定を受けた（株）サクライ（TSRコード:290060095、東京都、製菓材料販売）の実態バランスシートは、長年に渡って極めて厳しい状況だったことが東京商工リサーチ（TSR）の取材で判明した。サクライを巡っては、関係先に報告していた2024年4月期の負債総額は約34億5000万円だったが、破産申請時は約73億円にまで増加しており、既往決算の信頼性に疑問の声があがっている。取引先の1社は「簿外で