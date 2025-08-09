俳優の松下洸平がこのほど、日本テレビ系スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』(9月放送)のクランクインを迎えた。松下洸平松下が演じるのは、学校医として小学校に赴任してきた小児科医の牧野。文句ばかりで口も態度も大きい問題ドクターだが、しかし鋭い観察眼で子どもの小さなサインも見逃さず、救っていく。今作では、牧野が中学校、そして病院の子どもたちと向き合う。中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、