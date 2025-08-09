女優の大友花恋（25）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。エゴサーチをするクセの悩みから救ってくれた人物を明かした。「今でも心に残るあの人の教え」というトークテーマで、大友は「芸能を始めてから出会った人にスゴい印象的な言葉をもらったことがあって」と切り出した。続けて「どうしてもエゴサをしてしまうクセがあった。ありがたい言葉の中にある悪い言葉を探しちゃ