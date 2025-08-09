あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座今日は、予期せぬことが起こってびっくりする可能性もあります。しかし、それこそが最高の運気というサイン！即座に頭を働かせて、的確な行動ができるはず。そして、あなたの評判が急上昇するでしょう。ドンと構えて笑顔ですごしてください。★第2位……双子座恋人の