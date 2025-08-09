全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。剣道女子団体で八代白百合学園（熊本）が決勝トーナメント進出を決めた。昨年の雪辱誓い…八代白百合学園中司美羽選手「インターハイは予選でも簡単にはいかない。一つ一つ集中してやろう」。副将としてチームを引っ張り、決勝トーナメント進出を決めた。昨年の総体決勝。先鋒として出場し