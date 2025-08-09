ボディビルダーの横川尚隆が６日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた“鬼ボディ”を披露した。「あと１２キロくらい絞る」と投稿した横川は、上半身裸の自撮りをアップ。顔よりも大きくふくれあがった二の腕と分厚い胸板が特大の存在感を放つ最新ショットを公開した。人気アニメ「鬼滅の刃」のセリフになぞらえ、「＃おまえもボディビルダーにならないか」と締めた横川。この投稿には「鬼になってる…」「どないな